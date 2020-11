Messina, il sindaco di Brolo Pippo Laccoto positivo al Coronavirus: le condizioni di salute e gli ultimi aggiornamenti

6 Novembre 2020 15:38

Pippo Laccoto, sindaco di Brolo (comune in provincia di Messina) e deputato regionale, è risultato positivo al Coronavirus. Il primo cittadino ha anunciato di aver ricevuto l’esito del tampone nelle ultime ore, comunicando la notizia ai cittadini attraverso i social, ma rassicurando sulle sue condizioni di salute attraverso una nota nella quale spiega: “stamattina ho effettuato un tampone rapido e adesso ho ricevuto l’esito positivo. Voglio rassicurare tutti sul fatto che sto bene: non ho sintomi e rimarrò in isolamento domiciliare in attesa di eseguire il tampone molecolare. Continuerò a seguire da casa l’attività amministrativa e vi terrò costantemente aggiornati. Grazie a tutti e a presto!”.