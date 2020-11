2 Novembre 2020 14:06

Messina. Si terrà domani, 3 novembre, l’audizione dell’Asp necessaria per proseguire l’iter relativo alla riqualificazione ed al risanamento dei nuclei abitativi degradati in città

Procede l’iter relativo alla soluzione della situazione di emergenza abitativa in cui vivono da decenni migliaia di cittadini messinesi. Domani, martedì 3 novembre, alle ore 13:30, infatti la Commissione Ambiente svolgerà l’audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Asp di Messina, per procedere all’esame delle proposte di legge relativa al risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina.