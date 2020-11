Messina: pubblicate su “Updates in surgery” le raccomandazioni della SICO per il trattamento chirurgico dei pazienti oncologici in era Covid

13 Novembre 2020 10:36

Sulla prestigiosa rivista “Updates in surgery” (impact factor di 2.587) sono state pubblicate le raccomandazioni della SICO (Società Italiana di Chirurgia Oncologica) relative al trattamento chirurgico dei pazienti oncologici in era COVID. L’Università di Messina, attraverso il fattivo contributo del prof. Antonio Macrì, è l’unica istituzione del Sud ad aver partecipato alla stesura di tali raccomandazioni. Il lavoro è avvenuto in un momento storico in cui la gestione chirurgica dei pazienti neoplastici rappresenta un argomento di grande importanza, nonostante, su tutto il territorio nazionale, si stiano sottovalutando gli effetti che il COVID-19 sta avendo sulla gestione delle principali patologie (oncologiche, cardiologiche) che, certamente, non sono diminuite in questa fase pandemica e che verosimilmente riconosceranno, a causa delle difficoltà di trattamento collaterali, un incremento della mortalità.