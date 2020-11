Messina, il plasma iperimmune Covid-19 può salvare fino a tre vite per donatore [INFO PER DONARE]

12 Novembre 2020 15:36

Messina: il plasma iperimmune Covid-19 può salvare fino a tre vite per donatore, l’appello del Centro Trasfusionale dell’A.O. Papardo

L’Azienda Ospedaliera Papardo promuove la prassi della donazione del plasma iperimmune Covid-19. Lo fa tramite il Centro Trasfusionale che operativamente raccoglie il plasma dei pazienti covid attraverso lo studio nazionale Tsunami, una iniziativa promossa dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco. La Regione Siciliana ha aderito al progetto Tsunami individuando nel Centro Trasfusionale dell’A.O. Papardo il centro di raccolta del plasma iperimmune. La donazione di plasma con procedura aferetica è sicura, viene effettuata costantemente presso il Centro del Papardo e dura circa 50 minuti. Vengono prelevati circa 600 ml di plasma che

forniscono tre dosi terapeutiche per trattare pazienti affetti da covid-19.

Per donare bisogna avere tra 18 e 65 anni, rivolgendosi ai numeri 0903993507 o 0903993803, o

al numero 3341061707 anche via whatsapp, oppure via mail a: donatorisanguepapardo@aopapardo.it

E’ necessario contattare il Centro per concordare un prelievo preventivo valido come controllo clinico e valutare il dosaggio degli anticorpi neutralizzanti.

“L’atto di donare mai come in questo momento può fare la differenza – dichiara il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Dott. Mario Paino – e chi ha contratto e sconfitto il virus può aiutare

chi sta combattendo questa partita e si trova in svantaggio. Ogni cittadino può aiutare noi medici

in questa lotta quotidiana al covid-19.”