10 Novembre 2020 09:32

Oggi, martedì 10, alle ore 18, il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) proposta di delibera n. 499 del 5/11/2020 “Dexia Crediop S.p.A. c/Comune di Messina. Approvazione accordo definito in data 30/09/2020 a seguito di mediazione del 26/08/2020 promossa dinnanzi all’organismo AR-NET NEWCO con sede in Roma”; 2) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.