12 Novembre 2020 10:40

Messina: nasce la “Camera dei talenti”, un percorso formativo per sviluppare le proprie competenze nel mondo del lavoro e dell’autoimpiego

Nasce la “Camera dei talenti”. Al fine di sviluppare le proprie competenze per il mondo del lavoro e dell’autoimpiego, la Camera di commercio, in collaborazione con la sua Azienda speciale servizi alle imprese e con l’agenzia per il lavoro “Mas Job”, ha realizzato un percorso formativo di 45 ore, che mira a formare soggetti di qualsiasi età nella ricerca attiva di un lavoro o nella creazione di un’impresa.

Il percorso formativo, che prende il via il 16 novembre per poi concludersi il 4 dicembre, è aperto a tutti i soggetti, disoccupati e non, ed è gratuito. Si svolgerà da remoto, ossia attraverso webinar. “La digitalizzazione, i mutamenti subiti dal mercato del lavoro e, non da ultimo, la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid 19 – afferma il presidente dell’Ente camerale, Ivo Blandina – hanno portato a un inevitabile ripensamento delle politiche di valorizzazione delle risorse e del capitale umano. La formazione è sempre più un valore aggiunto e imprescindibile. Oggi, infatti, è ancor più essenziale acquisire quelle competenze e conoscenze fondamentali per affrontare le nuove sfide che il mercato del lavoro ci porrà, anche al termine di questo periodo buio e senza precedenti per l’economia, che ha già avuto, ha e continuerà ad avere inevitabili e enormi ripercussioni sul nostro tessuto imprenditoriale”. Queste le tematiche che saranno affrontate durante il percorso formativo: I servizi di orientamento e placement; Il mercato del lavoro e l’inserimento lavorativo nell’era del digitale; La ricerca attiva del lavoro nell’era del digitale; L’inserimento lavorativo attraverso i tirocini; La creazione d’impresa; La gestione d’impresa. Per iscriversi, è necessario compilare il modulo sul sito www.cameradeitalenti.com.