Messina, lunghe code per i tamponi dell’Asp: disagi alla viabilità su Viale Regina Elena in direzione Viale Annunziata

21 Novembre 2020 15:26

Messina, lunghe code in Viale Regina Elena verso Viale Annunziata: la causa è la verifica dei tamponi dell’Asp: disagi alla viabilità

Messina, lunghe code si registrano sul tragitto del Viale Regina Elena direzione Viale Annunziata, a causa della verifica sui tamponi dell’Asp, la strada ad ora risulta impercorribile e impraticabile, nonostante la presenza dei vigili urbani , il percorso è impervio e bloccato.

A comunicarlo in una nota è il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo. Il “drive in” per tamponi Covid, allestito nella parte esterna dell ex ospedale Margherita, anche nella giornata di oggi ha creato non pochi disagi ad automobilisti e residenti rimasto letteralmente bloccati in auto, creando dunque difficoltà logistiche e incomode lungo tutto il tragitto, determinando disagi sulla percorrenza dell’arteria stradale. Secondo il Consigliere Laimo bisognerebbe spalmare tale servizio su più giorni della settimana, allungando peraltro gli orari del prezioso servizio svolto dagli operatori Asp. Già la scorsa settimana i medesimi disagi si erano registrati nella mattinata del sabato.