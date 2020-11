26 Novembre 2020 11:00

Messina: affidati i lavori di manutenzione degli uffici e degli edifici di proprietà dell’Ente. L’importo complessivo dell’affidamento è di euro 106.876,01

La Città Metropolitana di Messina, nell’ottica di mantenere sempre alti gli standard di sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare modo in questo periodo di emergenza sanitaria, ha affidato il progetto, redatto dalla IV Direzione “Servizi Tecnici Generali – Servizio Edilizia Metropolitana”, relativo a “Lavori di manutenzione degli uffici e servizi igienici negli edifici di proprietà, anche in ottemperanza alle disposizioni in materia di contrasto al COVID-19. La Ditta vincitrice ha presentato un’offerta con il ribasso del 18,690% sull’importo a base d’asta di Euro 89.824,66, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto contrattuale di Euro 77.726,08, comprensivo degli oneri per la sicurezza. L’importo complessivo dell’affidamento è di 106.876,01 euro compresi IVA 22%, CPT, Assicurazione, incentivi e oneri vari. I lavori che comporteranno diversi interventi edili, idrico sanitari e riguarderanno anche le finiture di opere in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, saranno eseguiti entro il termine contrattuale fissato in centoventi giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonino Miceli, responsabile del Servizio Edilizia Metropolitana della IV Direzione Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina.