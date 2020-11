Messina, la specifica dall’A.O. Papardo: “Tutti i nuovi posti letto e terapie intensive attivati nei tempi”

11 Novembre 2020 14:22

Messina: l’Azienda Ospedaliera Papardo comunica una nota di precisazione in riferimento alla divulgazione a mezzo stampa apparentemente incomplete a riguardo della situazione dei nuovi posti letto della programmazione regionale come contrasto al covid

L’Azienda Ospedaliera Papardo comunica una nota di precisazione in riferimento alla divulgazione a mezzo stampa apparentemente incomplete a riguardo della situazione dei nuovi posti letto della programmazione regionale come contrasto al covid. Il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Dott. Mario Paino precisa che: “i posti letto di terapia intensiva covid a completamento di quelli di degenza ordinaria covid assegnati dalla programmazione regionale all’A.O. Papardo, sono stati attivati il primo novembre 2020, come da cronoprogramma; pertanto – continua il Direttore – nessun ritardo è stato registrato per quanto attiene l’attivazione dei posti letto di terapia intensiva covid e di degenza ordinaria.” Questi risultano quindi in totale 47, tra posti in terapia intensiva covid e degenza ordinaria per pazienti covid.