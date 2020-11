Messina, Istituto Comprensivo “Cannizzaro-Galatti”. Gioveni: “il 5° tampone è negativo! Si valuti la riapertura al pari di tutte le altre scuole, DPCM permettendo!”

4 Novembre 2020 11:00

Messina: la nota del Consigliere Comunale Capogruppo FdI Libero Gioveni

La nota inviata dal Consigliere Comunale Capogruppo FdI Libero Gioveni all’ASP MESSINA, al Sig. Sindaco del Comune di Messina e al Sig. Dirigente I.C. “Cannizzaro-Galatti”.

“Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale, in riferimento alla problematica indicata in oggetto e avendo personalmente interloquito nella giornata di ieri con il Dirigente dell’I.C. “Cannizzaro-Galatti” sulle ultima novità in tema di Covid-19 che hanno purtroppo riguardato la sua istituzione scolastica, intende significarLe specificatamente quanto segue:

Nell’apprezzare i grandi sforzi che codesta Azienda Sanitaria e la Sua persona state ponendo in essere nella gestione dell’emergenza Covid nella provincia di Messina con particolare riferimento al delicatissimo mondo della scuola, mi corre l’obbligo di evidenziarLe, appunto, la singolarità del caso dell’Istituto Comprensivo “Cannizzaro-Galatti” della città di Messina per il quale, come è noto, con apposita Ordinanza Sindacale n. 305 dello scorso 29 ottobre emessa su vostro input, era stata disposta la chiusura per un periodo continuativo di 14 giorni per la presenza accertata di n. 4 casi positivi al Covid-19 e con un quinto caso dubbio per il quale, però, il tampone ha dato fortunatamente esito negativo.

La singolarità di questo caso che lo scrivente si permette di porre alla vostra attenzione e valutazione sta nel fatto che, proprio il giorno dopo, con successiva Ordinanza sindacale n. 307 del 30/10/2020 il sig. sindaco di Messina, recependo la vostra nota prot. n. 0124916 del 30/10/2020 con la quale proponevate la “sospensione dell’attività didattica in tutto il territorio comunale”, ha disposto la chiusura, ma soltanto per una settimana, di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido.

Alla luce di ciò, quindi, dando per assodato (e sembra che ciò sia comprovato) che la situazione epidemiologica registratasi in tutti gli altri istituti scolastici non sia parecchio meno critica rispetto a quella riscontrata nella “Cannizzaro-Galatti”, va da sé che, qualora nell’ormai imminente nuovo DPCM non venga disposta la chiusura totale delle scuole della Regione Sicilia, che l’O.S. n. 305/2020 possa forse essere revocata con conseguente riapertura dell’Istituto al pari di tutte le altre scuole cittadine, ossia dal prossimo lunedì 9 novembre.

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale, ritenendo come minimo “opportuna” una nuova valutazione della situazione che ha interessato solo l’I.C. “Cannizzaro-Galatti” esattamente il giorno prima delle vostre determinazioni su tutte le altre scuole cittadine,

C H I E D E

alla S.S. Ill.ma di valutare concretamente di proporre al sig. sindaco di Messina la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 305 del 29 ottobre 2020 e quindi, qualora il nuovo DPCM non dovesse disporre diversamente, prevedere la riapertura anche dell’I.C. “Cannizzaro-Galatti” per il giorno 9 novembre p.v. al pari di tutte le altre scuole cittadine.

Nelle more di un cortese riscontro della presente e nel ringraziarLa per la disponibilità ad una possibile nuova valutazione della questione sopra rappresentata, l’occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti”.