5 Novembre 2020 22:20

Paura al Porto di Messina: incidente nel tardo pomeriggio tra due aliscafi, per i passeggeri tanto spavento ma nessun ferito

Paura nel tardo pomeriggio al Porto di Messina. Come riporta Gazzetta del Sud, si è verificato un incidente tra due aliscafi all’imbarco per Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Per i passeggeri tanto panico ma non ci sono feriti. Secondo una prima ricostruzione la nave ”Selinunte Jet”, che stava attraccando, è andata ad impattare contro la “Tindari Jet”.