Messina, incidente sulla A20: guardrail entrata nell’abitacolo ferendo il conducente

3 Novembre 2020 11:10

Messina. L’incidente si è verificato mentre la vettura usciva dalla galleria Telegrafo, il conducente è stato trasportato presso il Policlinico

Intorno alle 21 di ieri sera, 2 novembre, si è verificato un incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo all’altezza della galleria Telegrafo.

Un’automobile si è andata a schiantare contro il guardrail, in uscita dalla galleria, in direzione Palermo, facendo entrare una parte della barriera all’interno dell’abitacolo della vettura.

È rimasto ferito il conducente che è stato accompagnato in ambulanza al Policlinico di Messina, dove i medici hanno valutato come gravi le sue condizioni di salute.

Oltre al personale del 118 ed i Vigili del Fuoco, sul posto anche la Polizia Stradale.