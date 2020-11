Messina: incendio in un appartamento a Santa Teresa di Riva, intervengono i Vigili del Fuoco [FOTO]

9 Novembre 2020 19:18

Messina, l’incendio è stato questo pomeriggio alle ore 17

Dalle ore 17 di questo pomeriggio diverse squadre dei Vigili del fuoco provenienti dai Distaccamenti di Letojanni, Mojo-Alcantara e dalla sede centrale di Messina, stanno intervenendo, con APS (AUTOPOMPA SERBATOIO), AUTOBOTTI ED AUTOSCALA, per un incendio divampato in un locale cucina ubicato in un seminterrato di uno stabile di 3 piani a Santa Teresa di Riva (ME).

Le squadre sono intervenute prontamente riuscendo a eliminare il rogo. Adesso stanno operando per la bonifica e la messa in sicurezza. Sul posto anche il funzionario e il capo reparto per le valutazioni e il coordinamento. A coadiuvare i Vigili del fuoco sono presenti i Carabinieri, i Vigili urbani e il personale del 118 al quale sono state affidate 3 persone intossicate dal fumo.