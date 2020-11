Messina: il cordoglio del Sindaco De Luca per la scomparsa di Monsignor Camarda

12 Novembre 2020 14:46

Messina: il cordoglio del Sindaco De Luca, dell’Amministrazione comunale e della Polizia municipale per la scomparsa di Monsignor Camarda

Il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, unitamente alla Giunta comunale, e il Corpo di Polizia municipale in tutte le sue componenti, dirigente, funzionari, ispettori, agenti, personale amministrativo e vigili urbani in quiescenza, esprimono il proprio cordoglio e sono vicini alla famiglia e al Cappellano del Corpo don Gianfranco Centorrino per la morte di Monsignor Salvatore Camarda deceduto all’età di 89 anni. Monsignor Camarda per circa quaranta anni è stato il Cappellano del Corpo di Polizia municipale. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 13, alle ore 10, in Cattedrale.