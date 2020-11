Messina, Grasso (FI): “ho chiesto a Razza la fattibilità per potenziare la rete ospedaliera a Mistretta”

10 Novembre 2020 12:38

Messina, Grasso (FI): “vicina ai Sindaci, ho chiesto a Razza la fattibilità per potenziare rete ospedaliera e posti Covid a Mistretta”

“Sono vicina ai sindaci del distretto socio sanitario di Mistretta – con i quali mi confronto quotidianamente – che chiedono il potenziamento della rete ospedaliera del comprensorio e più posti Covid, mediante la riconversione del nosocomio di Mistretta. Ciò garantirebbe la copertura di una carenza strutturale rispetto ad altre zone del messinese. Ho rappresentato all’Ass. Razza quanto richiesto dagli Amministratori, il quale sta già valutando con i propri uffici la fattibilità di quanto chiesto. Inoltre, ho chiesto all’Assessore di inserire l’ospedale di Mistretta nel Piano Covid. La volontà del Governo regionale è di una totale collaborazione con gli Enti Locali per ridurre i disagi delle comunità locali e contenere la seconda ondata epidemiologica”. Lo afferma in una nota l’Assessore agli Enti Locali, on. Bernardette Grasso.