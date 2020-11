Messina, approdata questa mattina la “nave quarantena” Gnv Allegra: migranti sottoposti ai controlli della Questura

30 Novembre 2020 12:08

I migranti a bordo della Gnv Allegra hanno terminato la fase di isolamento fiduciario a bordo e sono risultati tutti negativi al Coronavirus dopo il test del tampone

Intorno alle ore 7,00 di questa mattina al Porto di Messina è approdata al Molo Norimberga la Gnv Allegra, una delle “navi quarantena” istituite dal Governo lo scorso 12 aprile al fine di isolare i migranti arrivati in Italia via mare. Al suo interno sono stati ospitati uomini, donne e bambini salvati qualche settimana fa da un barcone con il quale hanno percorso il Mediterraneo. Hanno appena terminato la fase di isolamento fiduciario a bordo e sono risultati tutti negativi al tampone. Quindi, per tutti loro, è il momento di toccare terra. Saranno sottoposti alle procedure di rito da parte del personale della Questura di Messina: fotosegnalamento e rilevazione delle impronte digitali, poi saranno smistati nelle varie strutture di accoglienza in città e in provincia.