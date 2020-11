23 Novembre 2020 12:26

Messina: Gioiosa Marea in lutto, è morto il sindaco Ignazio Spanò. La camera ardente è stata allestita nella chiesa del Buon Pastore

Lutto a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, per la morte del sindaco, Ignazio Spanò dopo una lunga malattia. Il primo cittadino è stato più volte primo cittadino, consigliere comunale e assessore. Numerosi i messaggi di cordoglio di amministratori ed ex amministratori ma anche da semplici cittadini. La camera ardente è stata allestita nella chiesa del Buon Pastore. I funerali saranno celebrati nella stessa chiesa domani mattina, alle ore 10.30.

Messina: morte del sindaco di Gioiosa Marea, il cordoglio dell’Anci Sicilia

“Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e ai cittadini per l’immatura e improvvisa scomparsa di Ignazio Spanò, sindaco di Gioiosa Marea”. Hanno dichiarato Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario di ANCI Sicilia. “In rappresentanza del Consiglio regionale dell’Associazione dei Comuni siciliani – continuano Orlando e Alvano – manifestiamo la nostra vicinanza all’intera comunità messinese, amministrata con impegno e abnegazione dal Sindaco Spanò, per ben 13 anni, dal 2002 al 2012 e dal 2017 a ora”.