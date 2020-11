Messina: Fondazione Irti, assegnato al prof. Gradi il premio per la migliore opera prima monografica in Diritto pubblico

23 Novembre 2020 09:16

Il libro "L'obbligo di verità delle parti" (Torino, Giappichelli, 2018, pp. XLII-765) del prof. Marco Gradi, associato di diritto Civile dell'Ateneo peloritano è stato insignito del Premio della Fondazione Irti per la migliore opera prima monografica nel campo del diritto pubblico per il biennio 2018-2019. Il premio è stato assegnato, all'unanimità, per l'ampiezza e solidità della struttura monografica, per la puntualità dell'analisi e delle argomentazioni, per la ricchezza delle fonti, e per la capacità dell'autore di delineare con profondità di prospettiva, anche dinanzi alla natura tecnica e alla complessità del tema trattato, la dimensione storico-culturale del medesimo nel quadro della funzione complessiva del processo civile. Si tratta di un premio prestigioso sia per la qualificazione dell'Istituzione, fondata dal Prof. Natalino Irti con sede presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", sia per il suo carattere trasversale, che va ben al di là dei limiti dei singoli settori scientifici o concorsuali in materie giuridiche.