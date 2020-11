Messina: domani Palazzo Zanca si tinge di arancione contro la violenza alle donne

24 Novembre 2020 12:51

Messina: l’Amministrazione Comunale ha aderito alla Giornata Mondiale contro la Violenza alle Donne, che si celebra domani, mercoledì 25, illuminando simbolicamente di colore arancione la facciata di Palazzo Zanca

L’Amministrazione Comunale, accogliendo l’istanza della FIDAPA-BPW ITALY, sezioni di Messina e di Capo Peloro e del Consigliere comunale Giovanni Caruso ha aderito alla Giornata Mondiale contro la Violenza alle Donne, che si celebra domani, mercoledì 25, illuminando simbolicamente di colore arancione la facciata di Palazzo Zanca. L’Amministrazione condivide le finalità della ricorrenza, soprattutto in questo periodo di pandemia in cui tale violenza ha assunto nuovi e pericolosi connotati, ritenendo doveroso compartecipare all’attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne evidenziando che la stessa, oltre che frutto di una cultura discriminante e disuguagliante, è una violazione dei diritti umani operata contro il genere femminile che necessita anche di specifici interventi di prevenzione. L’Assessore alle Politiche Sociali e del Volontariato Alessandra Calafiore, di concerto con l’Assessore al Patrimonio Comunale, Francesco Caminiti, hanno già avviato, in tal senso, l’individuazione di presidi nel territorio comunale per fronteggiare casi di violenza che si registrano anche nella nostra città e vi è la ferma intenzione, collaborando con le altre Istituzioni interessate, di definire in breve tempo ogni utile adempimento in merito.