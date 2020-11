27 Novembre 2020 21:14

Messina: domani, sabato 28, alle ore 10, si riunirà il Consiglio comunale

Domani, sabato 28, alle ore 10, il Consiglio comunale di Messina si riunirà con all’ordine del giorno “la mozione sottoscritta da diversi consiglieri comunali – come riportato nel contenuto della convocazione – in merito alle iniziative proposte dall’Amministrazione per l’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti nn. 339 e 340”.