Messina: denunciato il presunto autore del danneggiamento di 18 autovetture

7 Novembre 2020 14:28

San Pier Niceto (Messina): i Carabinieri denunciano il presunto autore del danneggiamento di 18 autovetture

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato un giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato. In particolare, a seguito di alcune segnalazioni di cittadini pervenute alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Milazzo, i militari della Stazione di San Pier Niceto hanno constatato che, nella notte del 28 ottobre scorso, gli pneumatici di 18 autovetture, parcheggiate dinanzi un complesso residenziale, erano state danneggiate con un punteruolo.

Le indagini espletate dai militari dell’Arma hanno permesso di identificare l’autore, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per il reato di danneggiamento aggravato.