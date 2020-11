Messina, ripartono i sostegni alle famiglie. Il Sindaco De Luca: “ecco la situazione per rimorsi bollette, buoni alimentari e family card”

14 Novembre 2020 12:36

Il Sindaco De Luca si è scusato per i ritardi, ma adesso gli aiuti per le categorie colpite dal Coronavirus sono pronti a partire

“Da lunedì 16 fino a venerdì 20 ci sarà il primo avviso per il completamento della domanda relativa al rimborso delle utenze. Ci scusiamo per il ritardo, ci sono stati intoppi e difficoltà di vario genere di cui è inutile oggi parlare, ma adesso i cittadini potranno avere questi rimborsi. Lunedì 23 sarà aperta la piattaforma per la domanda di buoni alimentari, che sarà chiusa il 27. La Family Card potrà essere utilizzata dall’1 dicembre fino al 31 gennaio 2021”. Ad affermarlo è stato il Sindaco Cateno De Luca. Il primo cittadino di Messina ha indicato queste tre scadenze importanti, a partire dalla prossima settimana, relativamente alle misure di sostegno che il Comune ha deciso di adottare per venire incontro alle categorie sociali ed economiche colpite gravemente dalle limitazioni adottate per contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.