11 Novembre 2020 18:08

Messina, De Luca: “tre ore di confronto con i capigruppo consiliari per definire il quadro di sostegno alla comunità ed al tessuto imprenditoriale messo in ginocchio dalla pandemia”

“Oltre 60 milioni di euro a sostegno delle misure anti Covid! Tre ore di confronto con i capigruppo consiliari per definire il quadro di sostegno alla comunità ed al tessuto imprenditoriale messo in ginocchio dalla pandemia. Entro venerdì prossimo sarà esaminata dal consiglio comunale la variazione di bilancio per poter avviare tutte le procedure attuative dei sostegni programmati”. E’ quanto annuncia il sindaco di Messina, Cateno De Luca.