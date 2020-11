Messina: oggi la commemorazione ai caduti di Pace [GALLERY]

8 Novembre 2020 15:58

Messina: sì è celebrata oggi con una Messa nella Chiesa di Grotte la commemorazione ai caduti di Pace

Sì è Celebrata oggi con una Messa nella Chiesa di Grotte la commemorazione ai caduti di Pace promossa come ogni anno dall’associazione culturale Nuovi Orizzonti presieduta da Domenico Carbone con la collaborazione dell’avv. Silvana Paratore delegata territoriale per Messina dell’A. N. I. O. M. R. I. D.(Associazione nazionale degli insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati). Nel rispetto della normativa anticovid vigente, sulle note del Silenzio si è data lettura a conclusione della funzione religiosa officiata da Padre Santi Ammendolia, di tutti i nomi dei caduti che si sono sacrificati per la Patria. Oggi ha dichiarato la Paratore, abbiamo voluto, sia pure in modo contenuto e statico, essere vicini alle famiglie di Pace che hanno subito la perdita in eventi bellici, di persone a loro care. La corona d’alloro al Monumento ai caduti è stata offerta come ogni anno, dal presidente del VI Quartiere Maurizio Mangraviti. Presenti alla cerimonia il Corpo di Polizia Municipale di Messina col Comandante La Rosa, la Guardia Costiera Volontaria di Messina ; l’associazione Marinai d’Italia sez. Di Messina; la Lega Navale Italiana sez. Di Messina col suo Presidente Luigi Albanese; l’UNUCI (Unione nazionale ufficiali in congedo sez di Messina) col tenente Armando Russo ; l’ANIOMRID sez. Messina; il Presidente del VI quartiere Mangraviti. Un sentito ringraziamento è stato espresso al sottotenente di Vascello in congedo Giovanni Bruno che ha donato la bandiera issata sulle note dell’inno di Mameli, al Monumento ai caduti sul lungomare di Pace.