16 Novembre 2020 15:48

Messina: Caronte & Tourist rimodula gli orari delle corse nello Stretto: “sul nuovo timing consultate le associazioni di categoria, i rappresentanti della professioni sanitarie e dei pendolari”

Dopo un’attenta ricognizione sui volumi di traffico, alla luce degli ultimi provvedimenti governativi in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus e nell’ottica della ottimizzazione del servizio, Caronte & Tourist ha deciso di rimodulare gli orari delle corse da Rada San Francesco a Villa San Giovanni e viceversa. Sarà in servizio soltanto la “Elio”, ammiraglia della flotta sociale, con una partenza ogni sessanta minuti in orario diurno e ogni ottanta minuti di notte.

Ecco nello specifico il nuovo timing delle partenze, in vigore da mercoledì 18 novembre:

da Messina (Rada San Francesco):

00,40; 02,00; 03,20; 04,40; 05,40; 06,40; 07,40; 08,40; 09,40; 10,40; 11,40; 12,40; 13,40; 14,40; 15,40; 16,40; 17,40; 18,40; 19,40; 20,40; 22,00; 23,20.

da Villa San Giovanni:

01,20; 02,40; 04,00; 05,10; 06,10; 07,10; 08,10; 09,10; 10,10; 11,10; 12,10; 13,10; 14,10; 15,10; 16,10; 17,10; 18,10; 19,10; 20,10; 21,20; 22,40; 00,00.

“Il nuovo orario – si legge in una nota diffusa da C&T – è il risultato di una riflessione che abbiamo voluto preventivamente condividere con quei mondi vitali rappresentati anche all’interno della Consulta del Traghettamento Privato sullo Stretto, pendolari e professioni sanitarie in primis. La rimodulazione è anche funzionale alla protezione degli equipaggi al fine di garantire la continuità del servizio in piena sicurezza”.