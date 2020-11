Messina, i Carabinieri presentano “La stanza tutta per sé”: l’impegno contro la violenza sulle donne “Non solo il 25 novembre” [FOTO, VIDEO e INTERVISTE]

27 Novembre 2020 14:42

Messina: presso la caserma Culqualber si è svolto questa mattina un interessante incontro dei Vertici dell’Arma della Sicilia e Calabria

Si è svolto questa mattina presso il Comando Interregionale Carabinieri Culqualber di Messina, l’incontro “Non solo 25 novembre” con i giornalisti dei Vertici dell’Arma della Sicilia e Calabria, presieduto dal Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, Cte Interregionale Culqualber, unitamente alla Vice Presidente Nazionale SOROPTIMIST, D.ssa Rina Florulli, nell’ambito delle iniziative dell’orange the world e della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nella circostanza è stata illustrata l’azione di contrasto dell’Arma dei Carabinieri in Sicilia ed in Calabria, con i dati salienti dei reati inseriti nel codice rosso, nonché sono state illustrate una serie di iniziative e/o esperienze della Soroptimist a dimostrazione dell’efficacia del progetto “una stanza tutte per sè”.

Dopo l’incontro è stata illustrata anche “La stanza tutta per sé“, allestita presso il Comando Interregionale Carabinieri Culqualber di Messina, in collaborazione con il Soroptimist, nata per assistere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite, oltre a un luogo di ascolto e di informazione, è aperta anche alle istituzioni, alle associazioni che vogliano contribuire con l’Arma nell’aiutare le vittime di violenza di genere a uscire dal clima e dalla condizione di sopraffazione in cui sono costrette.

Il comandante interregionale ha anche rivendicato con orgoglio i riconoscimenti internazionali ricevuti dall’Arma dei Carabinieri per l’impegno profuso nel contrasto alla violenza di genere in Afghanistan.