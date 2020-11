6 Novembre 2020 15:35

Messina, nel weekend la campagna di screening Covid-19 con tamponi antigeni riservato alla popolazione scolastica e loro familiari. Il monitoraggio avrà luogo presso la sede dell’istituto Minutoli

Si svolgerà domani 7 e domenica 8 novembre presso la sede dell’Istituto scolastico “Minutoli”, d’intesa con il Dirigente prof. Pietro La Tona ed il Referente Asp dott. Carmelo Crisicelli, il monitoraggio regionale per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi Covid-19, rivolto al personale docente e non docente degli Istituti scolastici superiori del territorio comunale, oltre che alla popolazione scolastica e loro familiari. Lo screening, che si svolgerà in modalità “drive in”, sarà così articolato: domani 7 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 sarà effettuato al personale docente e non docente; dalle ore 12 della stessa giornata a seguire e nella mattinata di domenica 8 novembre sarà riservato a studenti e familiari.