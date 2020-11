22 Novembre 2020 16:08

Messina: “Campagna Natale 2020” della Croce Rossa Italiana con il panettone sociale. Aiutare non è mai stato così Dolce. Portiamo a tavola la solidarietà

Con la “Campagna Natale 2020”, la Croce Rossa Italiana ha avviato l’iniziativa per la raccolta di fondi a favore dei propri comitati.

Anche quest’anno col contributo di LIDL Italia, azienda leader nel settore dalla grande distribuzione alimentare, sempre a fianco della CRI, sono stati realizzati e messi a disposizione i Panettoni Solidali, la cui vendita contribuirà a sostenere le attività svolte sul territorio. Alla Campagna aderisce anche il Comitato di Messina e, quindi, sarà possibile ricevere, con una donazione minima di 5 euro, il Panettone Classico marchio “Deluxe” da 1 kg con incarto dorato personalizzato da un fiocco rosso con il logo della Croce Rossa Italiana e il logo di Lidl Italia, col quale, oltre ad addolcire le feste, sarà dato un contributo concreto per le nostre attività. Le donazioni per i panettoni verranno destinate alle molteplici attività che giornalmente vengono svolte dai volontari del comitato a favore delle persone più vulnerabili: dal sostegno agli anziani alla promozione per la salute, passando anche per le diverse iniziative avviate e ancora in corso per combattere e attenuare i tragici effetti dell’attuale pandemia del Covid-19. In considerazione delle attuali misure restrittive, che non permettono eventi di piazza, mostre e fiere, il panettone solidale potrà essere prenotato, compilando lo specifico modulo disponibile sul sito del comitato all’indirizzo https://www.crimessina.it/wp/panettoni-solidali-cri-2020/, o inviando un’email all’indirizzo panettonesolidale@crimessina.it, specificando il proprio contatto telefonico (fisso e mobile) e il numero dei panettoni che si desidera prenotare. I panettoni prenotati non saranno spediti o consegnati a domicilio. Il ritiro verrà effettuato presso la Sede del Comitato CRI di Messina – Via Giordano Bruno, 176 – a partire dal prossimo 30 novembre e comunque non prima di essere stati contattati. E allora, cosa aspetti? Prenota subito. Prenota subito e ricorda, non importa quanti ne acquisterai… ma con ogni panettone farai ben 3 regali: a chi riceverà il panettone, a noi, ma e soprattutto a tutte le persone che trovano conforto nei nostri servizi.