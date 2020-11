Messina, avviso pubblico per la vendita di un fondo agricolo sito in località Annunziata

26 Novembre 2020 10:10

Città Metropolitana, avviso pubblico di manifestazione di interesse per la vendita di un fondo agricolo sito nel comune di Messina in località Annunziata

La Città Metropolitana di Messina promuove, con avviso pubblico, le manifestazioni di interesse per la vendita di un fondo agricolo di sua proprietà sito nel comune di Messina, località Annunziata in via Sandro Pertini, censito in catasto al foglio di mappa n.99, particella 1798, la cui superficie complessiva è di mq.1979. Chiunque avesse interesse rispetto all’avviso in oggetto potrà manifestarlo facendo pervenire un’apposita comunicazione alla IV Direzione-Servizi tecnici generali della Città Metropolitana di Messina, tramite l’archivio generale – ufficio protocollo, presso via XXIV maggio, Palazzo degli Uffici – 98121 Messina, in busta chiusa attraverso il servizio postale statale, altro vettore o anche a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/12/2020. Nella manifestazione di interesse dovranno essere specificate le motivazioni del proprio interesse e dovranno essere forniti i necessari dati identificativi unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità. L’avviso è pubblicato nella sezione Comunicazioni Istituzionali e all’albo pretorio del sito internet della Citta’ Metropolitana dl Messina.