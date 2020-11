Messina: avviso per la manifestazione di interesse per servizi di supporto nella progettazione e gestione degli interventi di investimento pubblico di edilizia scolastica

4 Novembre 2020 14:22

Messina: avviso per la manifestazione di interesse per servizi di supporto nella progettazione, attuazione, gestione e nel monitoraggio degli interventi di investimento pubblico di edilizia scolastica

La Città Metropolitana di Messina – IV Direzione Servizi tecnici generali – ha promosso un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “supporto specialistico per il miglioramento della capacità amministrativa e tecnica nella progettazione. attuazione. gestione e nel monitoraggio degli interventi di investimento pubblico di edilizia scolastica inseriti nella programmazione dell’Ente”.

In particolare, l’operatore cui verrà affidato detto servizio dovrà fornire supporto specialistico in relazione a quattro azioni:

avanzamento e perfezionamento della progettazione degli interventi di investimento pubblico

gestione delle procedure di attuazione delle operazioni cofinanziate

monitoraggio procedurale, finanziario e fisico delle operazioni cofinanziate

rendicontazione ed al controllo delle operazioni cofinanziate.

L’attività si svolgerà in sinergia con l’Amministrazione e, nello specifico, con il Servizio Edilizia Scolastica ed avrà durata di ventiquattro mesi continuativi a partire dalla data della stipula. Per lo svolgimento dell’attività sono stati preventivati 200.000,00 euro oltre IVA a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 finanziato dalla Comunità Europea. Attraverso questa indagine di mercato la Città Metropolitana di Messina vuole favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti previsti, alla successiva gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 18/11/2020 all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.prov.me.it. L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Messina https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=27825 e nella sezione Comunicazioni Istituzionali.