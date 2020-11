Messina: avviata campagna di screening per Covid-19

7 Novembre 2020 10:40

Messina: il monitoraggio in svolgimento presso lo spazio antistante l’Istituto Minutoli

E’ iniziato stamane e proseguirà domani 8 novembre, presso la sede dell’Istituto scolastico “Minutoli”, il monitoraggio regionale per l’effettuazione di tamponi rapidi antigenici rapidi Covid-19, rivolto al personale docente e non docente degli Istituti scolastici superiori del territorio comunale, oltre che alla popolazione scolastica e loro familiari.

L’iniziativa ideata dall’ANCI Sicilia e fortemente voluta dal Sindaco Metropolitano dott. Cateno De Luca, si avvale del supporto logistico della Città Metropolitana di Messina per mezzo del Servizio di Protezione Civile, del Servizio Prevenzione e della Polizia Metropolitana e della fondamentale collaborazione del Dirigente prof. Pietro La Tona ed del Referente Asp dott. Carmelo Crisicelli.

Lo screening, che si svolge in modalità “drive in”, fino alle ore 12.00 di stamane sarà effettuato al personale docente e non docente; dalle ore 12 in poi di oggi e nella mattinata di domenica 8 novembre sarà riservato a studenti e familiari.

Nonostante il numeroso personale scolastico che da stamattina è ordinatamente in fila per procedere all’importante esame di controllo, le procedure sono eseguite con celerità ed in totale sicurezza.