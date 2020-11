Messina: atto di indirizzo a sostegno della categoria dei taxi in città

24 Novembre 2020 09:45

Messina: la Commissione Viabilità e trasporto urbano ha approvato all’unanimità nella seduta del 23 novembre un atto di indirizzo, per il quale era stato conferito mandato di stesura al consigliere Cannistrà, a sostegno di tutta la categoria dei tassisti

La Commissione Viabilità e trasporto urbano, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, ha approvato all’unanimità nella seduta del 23 novembre un atto di indirizzo, per il quale era stato conferito mandato di stesura al consigliere Cannistrà, a sostegno di tutta la categoria dei tassisti che operano in città, i quali avevano rappresentato nella seduta del 16 novembre tutte le criticità che stanno colpendo economicamente il settore a causa dell’emergenza Covid. Con questo atto di indirizzo inviato al sindaco De Luca anche nella veste di sin

daco metropolitano – afferma Gioveni – abbiamo inteso impegnare l’Amministrazion e a valutare la possibilità di stipulare delle convenzioni con la categoria, così come avviene in altre città italiane, finalizzate a migliorare la qualità dei servizi attualmente prestati dall’Amministrazione o da alcune società partecipate e a fornirne possibilmente altri aggiuntivi.