Messina: arrestata coppia beccata a trasportare più di 2 chili di marijuana a bordo della propria autovettura

21 Novembre 2020 12:47

Messina: la Polizia di Stato ha arrestato la coppia, lui 25 anni e lei 24

Lui 25 anni, lei 24. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda e sono stati sottoposti a controllo presso la barriera autostradale Messina Sud della A18 da operatori della Sottosezione di Polizia Stradale di Messina impegnati in servizi straordinari finalizzati al contrasto della diffusione del virus Covid 19.

Interrogati sul perché si trovassero al di fuori dei rispettivi comuni di residenza non hanno saputo fornire giustificazione alcuna.

Il successivo controllo sull’autovettura ha permesso il rinvenimento di una valigia posta nel vano portabagagli contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 2091,07 grammi.

Dopo l’arresto, i due, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti ai domiciliari.

La coppia è stata altresì sanzionata per aver violato quanto previsto dalle attuali normative anti covid19.

Ulteriori 100 grammi di marijuana sono stati sequestrati da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando nel corso di servizi anti droga effettuati con l’ausilio della Squadra Cinofili di Catania. Denunciato il detentore per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.