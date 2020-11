27 Novembre 2020 20:40

Messina, aggiudicati i lavori sulla strada provinciale 25. L’importo complessivo del progetto è di 398.727,59 euro

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha provveduto ad aggiudicare i lavori di realizzazione delle opere di sostegno e contenimento, dal chilometro 2+400 al chilometro 2+800 ed al chilometro 5+000, lungo la strada provinciale 25 di Mandanici. L’importo complessivo del progetto è di 398.727,59 euro, l’importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso è di 313.767,54 euro.

La ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 35,6450% per un importo contrattuale di 209.583,38 euro di cui 7.658,28 euro per oneri di sicurezza. La zona oggetto degli interventi è stata ripetutamente interessata da crolli di massi e detriti vari dai versanti adiacenti. Tali smottamenti hanno interessato la sede stradale causando disagi alla circolazione, rappresentando una situazione di costante pericolo per l’utenza soprattutto in caso di eventi meteorologici avversi. L’instabilità del versante, causata da fratture di profondità variabile, necessita di interventi atti a diminuire il rischio di ulteriori distacchi di pietrame ed a garantire il transito in sicurezza anche in presenza di condizioni meteo avverse. I lavori riguarderanno la pulizia ed il disgaggio delle zone interessate dai crolli, la bonifica di dette zone mediante l’asportazione o lo scivolamento controllato del materiale instabile presente e l’invio, alla discarica autorizzata più prossima, della risulta creata. Al termine di questa fase operativa, si procederà al rafforzamento corticale del versante mediante copertura e fissaggio di rete metallica. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovanni Lentini, i progettisti sono i geometri Carmelo Maggioloti e Pasquale Chiaia.