Messina: affidati i lavori di manutenzione della strada provinciale Gaggi – Cretazzi – Serro – Antillo – Candelora – Castelmola

17 Novembre 2020 13:08

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha definito le procedure per l’affidamento dei lavori per la sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale Gaggi-Cretazzi-Serro-Antillo-Candelora-Castelmola nel Comune di Gaggi. Il costo complessivo dell’opera ammonta ad 839.820,05 euro, di cui 673.892,76 euro quale importo a base d’asta. La ditta vincitrice ha offerto un ribasso del 31,1450 %. I lavori, rientranti nel programma del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto Del Sud) – Viabilità Secondaria, riguardano un’arteria stradale che ha una lunghezza di circa 14 chilometri e costituisce l’unica via di accesso per alcune contrade del paese di Gaggi in cui è insediata circa l’80% della popolazione. In particolare si procederà all’effettuazione di scavi di sbancamento, alla realizzazione di muri, di opere di protezione laterale e di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche, al rifacimento di tratti del corpo stradale e di tratti del piano viabile. Tali interventi si prefiggono l’obiettivo di eliminare i pericoli derivanti dalla deformità della sede stradale, dalla assenza di protezioni laterali e dalla azione delle acque meteoriche. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovanni Lentini, i progettisti sono i geometri Giovanni Pinto (direttore dei lavori e direttore operativo), Pasquale Chiaia (ispettore di cantiere) e Sergio Castorina.