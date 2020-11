Messina: 59enne arrestato per aver rubato due flaconi di profumo

19 Novembre 2020 13:00

Messina, l’uomo aveva rubato due bottiglie di profumo dal valore di 204 euro

Ha sottratto due costose bottigliette di profumo del valore complessivo di 204 euro presso un esercizio commerciale in centro città a Messina. Ne ha tirato via l’adesivo antitaccheggio, le ha infilate in borsa e ha guadagnato l’uscita.

Bloccata dal personale dipendente del negozio non ha potuto far altro che mostrare e riconsegnare quanto rubato.

Gli accertamenti effettuati dai poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio hanno evidenziato che non era la prima volta. La donna era già gravata da notizie di reato per più e ripetuti fatti analoghi negli anni passati.

È stata pertanto tratta in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta agli arresti domiciliari. Sarà giudicata stamani con rito direttissimo.