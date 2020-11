Mercato NBA – Salta la trade per Bogdan Bogdanovic ai Milwaukee Bucks: il motivo del mancato accordo

19 Novembre 2020 19:32

Mercato NBA, salta la trade per Bogdan Bogdanovic ai Milwaukee Bucks: il cestista serbo non ha dato l’ok al sign-and-trade

Mercato NBA: salta la trade fra Bogdanovic e i Bucks – Metà dell’all in effettuato dai Milwaukee Bucks è saltato. Nei giorni scorsi la franchigia del Wisconsin aveva piazzato il doppio colpo Jrue Holiday-Bogdan Bogdanovic, ma dei due è arrivato solo il primo. Nelle ultime ore infatti è saltata la trattativa con i Sacramento Kings che via sing-and-trade avrebbe portato la guardia di nazionalità serba alla corte di Giannis Antetokounmpo in cambio di Donte DiVincenzo, Ersan Ilyasova e DJ Wilson. Stando a quanto si apprende dagli ultimi rumor, Bogdan Bogdanovic non avrebbe acconsentito alla trade, scegliendo di diventare un restricted free agent.