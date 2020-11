Mercato NBA – Rockets pronti a cedere Russell Westbrook? Clippers e Knicks interessate

11 Novembre 2020 11:29

Mercato NBA, i Rockets sarebbero pronti ad ascoltare offerte per Russell Westbrook: Clippers e Knicks interessate al giocatore

Mercato NBA, Clippers e Knicks su Russell Westbrook – Prima che la nuova stagione ricominci, in quel di Houston si tirano le somme su quando accaduto in quella passata. I Rockets erano una squadra attrezzata per essere una contender, ma si sono schiantati in semifinale di Conference contro i Los Angeles Lakers poi diventati campioni NBA. Lo small ball estremo e il gioco improntato sui tiri d 3 di D’Antoni non hanno funzionato, il coach ne ha fatto le spese lasciando la franchigia. Anche la chimica fra James Harden e Russell Westbrook, le due stelle della squadra, non è stata delle migliori: raramente entrambi sono stati in grado di fare la differenza nella stessa partita, soprattutto su entrambi i lati del campo e non solo in zona offensiva.

Mercato NBA, Clippers e Knicks su Russell Westbrook – Posto che James Harden sia il volto della franchigia, secondo Kevin O’Connor di ‘The Ringer’ Russell Westbrook potrebbe essere invece messo sul mercato: “sono usciti i nomi di diverse franchigie, anche se la vera notizia è che dalle indiscrezioni che circolano sembra che Russell Westbrook sia potenzialmente sul mercato. Il n°0 dei Rockets è un giocatore per il quale poter avanzare un’offerta“. Due le franchigie maggiormente interessate, Los Angeles Clippers e New York Knicks, nonostante il pesante contratto di Westbrook che sale dai 41 milioni attuali ai 47 di player option del 2023 renda di certo non facile la trattativa. I Clippers dovrebbero sacrificare la profondità del loro roster, che comunque la scorsa stagione non ha pagato, aggiungendo però una terza stella (in caso di permanenza di Leonard e George) formando un trio devastante; i New York Knicks sono alla ricerca della loro ‘prima stella’, il giocatore che dopo l’addio di Carmelo Anthony possa rappresentare una franchigia giovane e che ha voglia di tornare a splendere dopo troppi anni di buio.