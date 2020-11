Mercato NBA – Rajon Rondo lascia i Lakers: biennale con gli Atlanta Hawks di Gallinari

22 Novembre 2020 11:55

Mercato NBA, Rajon Rondo lascia i Los Angeles Lakers: il playmaker si unisce agli Atlanta Hawks insieme a Danilo Gallinari

Mercato NBA, Rajon Rondo agli Atlanta Hawks – Preso Denni Schroder prima del Draft, sembrava chiaro che i Los Angeles Lakers avrebbero deciso di rinunciare a Rajon Rondo. E così è stato. L’esperto playmaker che nella cavalcata verso il titolo della scorsa stagione ha fatto la differenz con importanti prestazioni ai Playoff è diventato free agent, decidendo di accordarsi con gli Atlanta Hawks. L’ex Boston Celtics percepirà un biennale da 15 mlioni complessivi e giocherà insieme al nuovo arrivato Danilo Gallinari.

Mercato NBA, Rajon Rondo agli Atlanta Hawks – Su Instagram il dolce messaggio d’addio ai Lakers: “grazie ai Lakers, alla proprietà e alla dirigenza per avermi dato l’opportunità di giocare per una franchigia incredibile. Con i ragazzi in spogliatoio, si è creata una vicinanza umana e personale che soltanto noi conosciamo. Ai tifosi non posso che dire grazie per avermi accolto a braccia aperte sin dal primo giorno, aver fatto parte del #LakeShow è stato qualcosa di speciale di cui andrò per sempre orgoglioso”.