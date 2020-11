Mercato NBA – Scambio 3&D sull’asse Portland-Houston, Ariza per Covington: e i Blazers puntano Paul Millsap

17 Novembre 2020 11:28

Portland e Houston si scambiano i 3&D Trevor Ariza (più una scelta) e Robert Covington: i Blazers puntano anche Paul Millsap neo free agent

Mercato NBA: scambio Ariza-Covington fra Blazers e Rockets – Proseguono gli scambi fra le franchigie in vista del Draft NBA. Gli Houston Rockets si sono assicurati la 16ª scelta dei Blazers in uno scambio che ha visto Trevor Ariza tornare in Texas e Robert Covington fare il percorso inverso in direzione Portland. Uno scambio fra due giocatori dalle caratteristiche simili, due 3&D in gergo, tiratori dalla distanza con buone skills difensive. L’unica differenza sostanziale sono i 5 anni in meno di Covington. Lo scambio verrà ufficializzato dopo il Draft NBA, in quanto i Blazers non possono cedere la propria scelta per più anni consecutivi, cederanno successivamente il giocatore selezionato, scelta pilotata dai Rockets.

Mercato NBA: Blazers su Paul Millsap – Dal mercato dei free agent potrebbe arrivare presto una nuova pedina importante per il roster dei Blazers. La franchigia dell’Oregon ha infatti messo gli occhi su Paul Millsap, esperto cestista uscito dal contratto con i Denver Nuggets. Il lungo ricoprirebbe con maggior autorità il ruolo di ala grande, mitigando le difficoltà messe in luce da Anthony Davis che nello scontro con i Lakers ha fatto il bello e il cattivo tempo. Con un possibile quintetto composto da CJ McCollum, Damian Lillard, Robert Covington, Paul Millsap e Jusuf Nurkic, con Carmelo Anthony 6° uomo di lusso, i Portland Trail Blazers si candidano ad essere una franchigia da tenere d’occhio nella prossima postseason.