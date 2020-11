Mercato NBA – Player option, ecco le decisioni: Anthony Davis e Rajon Rondo lasciano i Lakers, Conley resta ai Jazz

16 Novembre 2020 10:59

Mercato NBA, le decisioni: Anthony Davis e Rajon Rondo lasciano i Lakers, il primo per rifirmare, il secondo sonda il mercato. Mike Conley resta ai Jazz

Mercato NBA, le decisioni sulle player option – Il mercato NBA che precede l’inizio della nuova stagione entra nelle fasi più calde. Tanti i giocatori che ragionano sul proprio futuro come ad esempio James Harden che accarezza l’idea di trasferirsi ai Nets. Diversi anche i cestisti chiamati ad esercitare o meno la player option presente nel proprio contratto. In casa Lakers ad esempio, stessa scelta ma con motivazioni opposte per Anthony Davis e Rajon Rondo, due grandi protagonisti del titolo: il lungo esce dal contratto (27.8 milioni) per rifirmare a cifre più alte, il playmaker rifiuta (2.7 milioni) e sonderà la free agency alla ricerca di qualche dollaro in più e altri progetti. Stessa decisione presta da Austin Rivers (2.4 milioni) ai Rockets e Wesley Matthews (2.7 milioni) ai Bucks.

Mercato NBA, le decisioni sulle player option – Decidono di restare invece i giocatori con contratti ben superiori al loro reale valore, derivanti da scelte più o meno tragiche dei GM in trattative passate. Tony Snell (12.2 milioni) resta ai Pistons, Evan Fournier (17 milioni) farà ancora parte dei Magic, Nicolas Batum (27.1 milioni) conferma il suo legame con gli Hornets, Otto Porter Jr. (28.4 milioni) esercita la player option con i Bulls, Mike Conley (34.5 milioni) guiderà ancora i Jazz.