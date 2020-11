Mercato NBA – Colpo pazzesco dei Phoenix Suns, arriva Chris Paul: la trade con i Thunder

16 Novembre 2020 19:36

Servito il primo colpo del Mercato NBA, Chris Paul scambiato in direzione Phoenix Suns: maxi trade con gli Oklahoma City Thunder

Mercato NBA: Chris Paul ai Phoenix Suns – Servito il primo grande colpo del mercato NBA che precede l’inizio della nuova stagione. I Phoenix Suns si assicurano le prestazioni sportive del talentuoso Chris Paul, playmaker che, nonostante i 35 anni d’età, ha dimostrato di poter guidare i Thunder verso i Playoff nella passata stagione. CP3 arriva in Arizona insieme all’ala Abdel Nader, in cambio di un maxi pacchetto che comprende Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr, Ty Jerome, Jalen Lecque e una prima scelta al Draft 2022. I Phoenix Suns hanno aggiunto una stella di grande valore, occupando uno spot essenziale in quintetto, senza privarsi dei giovani Devin Booker e DeAndrea Ayton, giovani stelle della franchigia. I Thunder hanno ottenuto l’ennesima scelta futura, un playmaker ordinato e con elevate passing skills come Ricky Rubio ed un giovane interessante come Kelly Oubre Jr. che potrebbe rivelarsi una buona pedina di scambio in quello che sarà il processo di rebuilding della franchigia.