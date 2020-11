Mercato NBA – I Miami Heat blindano Bam Adebayo: ma il suo rinnovo fa sfumare Antetokounmpo

24 Novembre 2020 22:03

Mercato NBA, i Miami Heat blindano il futuro di Bam Adebayo con un quinquennale da 163 milioni: il suo rinnovo fa sfumare Antetokounmpo

Mercato NBA, Adebayo rinnova con i Miami Heat – I Miami Heat si sono voluti assicurare il futuro di Bam Adebayo senza aspettare la prossima stagione. La franchigia della Florida ha fatto firmare al suo giovane centro, scelto con la 4ª pick al Draft 2017, un contratto quinquennale da 163 milioni di dollari complessivi che potrebbero lievitare fino a 195.6 nel caso in cui riuscisse a rientrare nei quintetti All-NBA. Una mossa che gli Heat avrebbero potuto fare, con le stesse modalità, fra un anno, lasciandosi 35 milioni di spazio salariale per un contratto pesante da utilizzare in questa free agency. Il grande nome ancora libero è quello di Giannis Antetokounmpo, apparentemente pronto per rinnovare con i Milwaukee Bucks, nonostante questo rinnovo stia pericolosamente tardando ad arrivare. Miami adesso ha ridotto di 13 milioni il suo spazio salariale passando da 35 a 22 milioni e non può più permettersi il max contract da 34 milioni che pretende Antetokounmpo. L’unico modo per liberare spazio sarebbe quello di cedere Jimmy Butler o lo stesso Bam Adebayo. Più probabile invece cheil cestista greco non si muova dai Bucks dopo un lungo tira e molla.