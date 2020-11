Mercato NBA – Nessuna proposta convince Marco Belinelli: l’azzurro torna alla Virtus Bologna!

26 Novembre 2020 16:16

Mercato NBA, nessuna proposta delle franchigie USA convince Marco Belinelli: il cestista azzurro torna in Serie A nella Virtus Bologna

Mercato NBA: Belinelli torna alla Virtus Bologna – Diventato free agent dopo l’ultima stagione passata ai San Antonio Spurs, Marco Belinelli aspettava proposte allettanti da parte delle franchigie NBA. Nessun contrattone, ma quantomeno una chance interessante da parte di una contender che puntasse ad una buona postseason o addirittura con ambizioni da anello. Niente da fare, le proposte non hanno convinto. Discorso simile a quello di Danilo Gallinari che, dopo aver atteso una squadra da titolo, ha preferito accettare il contrattone dei giovani Hawks che, magari, un pensierino all’anello potranno farlo anche in futuro. Visto che lui un titolo NBA lo ha già vinto con gli Spurs, Belinelli ha deciso di fare le valigie e tornare in Italia per accettare un triennale con la Virtus Bologna squadra nella quale esordì a 16 anni e che gli permise di costruirsi una carriera NBA durata 13 anni.