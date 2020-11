Mercato NBA – Lakers, colpaccio e sgarbo ai Clippers: strappato ai ‘cugini’ Montrezl Harrell

21 Novembre 2020 12:16

Mercato NBA, grande colpo dei Los Angeles Lakers: strappato ai ‘cugini’ dei Clippers il centro Montrezl Harrell, sostituirà Dwight Howard

Mercato NBA: Montrezl Harrell ai Lakers – Notte caldissima, come sempre accade all’apertura della free agency NBA. Tanti i colpi messi a segno dalle franchigie che si assicurano i giocatori rimasti senza contratto in vista della nuova stagione. I Lakers hanno lasciato andare Dwight Howard, piazzando però un colpaccio nello spot di centro. La franchigia gialloviola si è infatti assicurata le prestazioni di Montrezl Harrell forte centro che la scorsa stagione ha giocato nei Los Angeles Clippers. Montrezl Harrell ha firmato un biennale da oltre 19 milioni. Uno sgarbo importante ai ‘cugini’ che perdono il stesto uomo dell’anno che aveva spesso mostrato la sua insofferenza per il mancato rinnovo e qualche tensione con Paul George.