Mercato NBA – I Lakers studiano il colpo DeMarre DeRozan: la possibile trade

13 Novembre 2020 16:41

Mercato NBA, I Los Angeles Lakers studiano il colpo DeMarre DeRozan: il terzo violino arriverebbe dagli Spurs in cambio di Kuzma e Green

Mercato NBA: Lakers su DeRozan – I Los Angeles Lakers hanno vinto da protagonisti il loro 17° titolo della storia, ma adesso saranno chiamati a riconfermarsi e nell’NBA, come nello sport in generale, non è mai facile. La sessione di mercato tra Draft, free agency e trade sarà molto importante per capire la dimensione che avrà il roster gialloviola, pronto comunque a ripartire dai due pilastri LeBron James ed Anthony Davis. A loro due si proverà ad affiancare un terzo violino. Il ruolo sarebbe dovuto essere di Kyle Kuzma, giovane prospetto che però non ha mai mostrato la continuità giusta (oltre che qualche limite) per poter essere realmente la terza stella della squadra. Per questo motivo lui e Danny Green, secondo ‘The Ringer’, potrebbero essere impacchettati in una trade in direzione San Antonio Spurs in cambio di DeMarre DeRozan. Limitato al tiro da tre punti, DeRozan risulterebbe comunque un ottimo scorer dalla media, oltre che un passatore di livello, aggiungendo soluzioni offensive al gioco dei Lakers anche quando LeBron o Davis siedono in panchina.