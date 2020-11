Mercato NBA – Gordon Hayward ai Charlotte Hornets: contratto faraonico per l’ex Celtics

22 Novembre 2020 10:59

Mercato NBA, Gordon Hayward è un nuovo giocatore dei Charlotte Hornets: quadriennale da 120 milioni di dollari per l’ex Boston Celtics

Mercato NBA, Gordon Hayward ai Charlotte Hornets – Uscire dalla mediocrità. Questo è l’obiettivo che i Charlotte Hornets si sono posti per la prossima stagione e sembrano seriamente intenzionati a raggiungerlo. Le mosse messe in atto in questa sessione di mercato che anticipa l’inizio della nuova stagione convergono tutte nella stessa direzione. Dal Draft è arrivato LaMelo Ball, playmaker talentuoso e soprattutto in grado di creare entusiasmo e attirare attenzione. Dalla free agency la firma di Gordon Hayward. Il lungo ha lasciato i Celtics rifiutando la player option da 34 milioni per guadagnarne di meno annualmente, ma su un quadriennale più strutturato che gli frutterà 120 milioni in 4 anni. Per far spazio a Gordon Hayward gli Hornets hanno tagliato Batum.