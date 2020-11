Mercato NBA – Retroscena Dallas, provata una trade per Danilo Gallinari: niente accordo con OKC

19 Novembre 2020 16:33

Mercato NBA, retroscena Dallas Mavericks: prima del Draft si è provato ad imbastire una trade per Danilo Gallinari con OKC

Mercato NBA: Dallas Mavericks interessati a Gallinari – Prima che iniziasse l’NBA Draft 2020 ci sono stati diversi movimenti di mercato, uno però non si è verificato. I Dallas Mavericks hanno provato a mettere in piedi una trattativa per arrivare a Danilo Gallinari, cestista italiano in uscita dagli Oklahoma City Thunder. La franchigia ha pensato al ‘Gallo’ come terzo violino da affiancare alla talentuosissima coppia Doncic-Porzingis, terzetto che avrebbe sicuramente innalzato gli obiettivi della franchigia texana. La soluzione proposta, secondo l’insiderer della CBS Matt Babcock, sarebbe stata un sign-and-trade che comprendeva il passaggio della 18ª scelta di Dallas ad OKC. La trattativa non è stata conclusa e i Mavericks hanno scelto Josh Green con la pick numero 18.