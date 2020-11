Mercato NBA – Doppio colpo per i Boston Celtics: arrivano Tristan Thompson e Jeff Teague

22 Novembre 2020 13:05

Mercato NBA, doppio colpo in casa Boston Celtics: dalla free agency arrivano Tristan Thompson e Jeff Teague

Mercato NBA: Tristan Thompson e Jeff Teague ai Celtics – Continuano le ufficialità dei colpi in arrivo dalla free agency per le franchigie NBA. I Boston Celtics, fin qui lontani dai riflettori, se non per aver perso Gordon Hayward, si sono assicurati un doppio colpo nelle ultime ore. Sotto canestro arriva l’innesto importante di Tristan Thompson che nell’ultima stagione ha messo insieme una doppia doppia di media da 12 punti e 10 rimbalzi con i Cleveland Cavaliers. Il centro canadese ha firmato un biennale da 19 milioni complessivi. Insieme a TT arriva un altro ex Cavs, visto nell’ultima stagione fra Milwaukee e Atlanta, Jeff Teague firmato con un annuale al minimo salariale da 2.6 milioni.