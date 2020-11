Mercato NBA – Bogdan Bogdanovic ha scelto gli Hawks: i dettagli del contratto e la scelta dei Kings

22 Novembre 2020 19:42

Mercato NBA, Bogdan Bogdanovic ha accettato il quadriennale propostogli dagli Atlanta Hawks: adesso i Kings dovranno decidere se pareggiare l’offerta

Mercato NBA, Bogdan Bogdanovic ha scelto gli Hawks – Gli Atlanta Hawks sembrano essere una delle franchigie più gettonate dell’NBA in questo momento. Dopo le firme di Danilo Gallinari e Rajon Rondo, la franchigia della Georgia è pronta a mettere la mani su un altro importante free agent del calibro di Bogdan Bogdanovic. La guardia di nazionalità serba ha accettato il quadriennale da 72 milioni di dollari proposto dagli Hawks, ma essendo restricted free agent dovrà aspettare la decisione dei Sacramento Kings, sua attuale squadra, per potersi unire definitivamente agli Hawks. I Kings hanno due giorni di tempo per decidere se pareggiare o meno l’offerta.